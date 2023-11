© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato a Barcellona l'omologo saudita Faisal bin Farhan Al Saud a margine dell'Unione per il Mediterraneo. "L'Italia attribuisce grande importanza al dialogo con i Paesi arabi e islamici, interlocutori fondamentali per pace e stabilità in Medio Oriente. Va in questo senso l’iniziativa del Comitato arabo-islamico per la pace", ha scritto Tajani su X. (Spm)