Libia: premier Dabaiba, nostro Paese rappresenta porta dell'Africa verso Europa

- La Libia rappresenta la porta dell'Africa verso l'Europa e un importante centro per lo sviluppo del continente africano. Lo ha dichiarato oggi a Tripoli il primo ministro del Governo di unità nazionale libico (Gun), Abdulhamid Dabaiba, durante la conferenza sul mercato del lavoro nel Sahel intitolata “Mediterraneo sicuro e un sud stabile”. Durante l'evento, che terminerà domani e vedrà la partecipazione dei ministri del Lavoro dei Paesi del Sahel e del Sahara, Dabaiba ha sottolineato la necessità di "impiegare i giovani e la forza lavoro dei cittadini di questi Paesi per sostenere l'economia libica e quella dei Paesi del Sahel e dell'Africa Sahariana, e per ridurre la migrazione". Il premier del Gun ha inoltre spiegato che "la Libia può essere un attore regionale vitale e un partner economico fondamentale, soprattutto nel settore energetico". La Comunità degli Stati del Sahel-Sahara, istituita a Tripoli, detiene lo status di osservatore presso le Nazioni Unite, ha spiegato Dabaiba, concludendo: "Il Gun cerca di utilizzare il suo importante ruolo per unificare la voce degli Stati" del Sahel-Sahara e riferire le maggiori questioni "alla comunità internazionale per sostenere la stabilità e l'economia" della regione. (Lit)