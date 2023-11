Sardegna: nuovo stadio di Cagliari, domani la firma dell'accordo di programma Regione-Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' prevista per domani la sottoscrizione dell'accordo di programma fra Regione e Comune di Cagliari per l'assegnazione dei 50 milioni di euro all'amministrazione comunale del capoluogo sardi, fondi necessari per la costruzione del nuovo stadio cittadino. Lo ha assicurato il presidente della Regione, Christian Solinas. Il Comune e il Cagliari calcio avevano di recente fatto presente la necessità di avere il denaro entro il 30 novembre per far partire la procedura per i lavori. (Rsc)