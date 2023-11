Medio Oriente: portavoce Egitto, vicini alla proroga di 2 giorni della tregua fra Israele e Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sforzi di Egitto e Qatar per estendere la tregua umanitaria tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza sono, finora, vicini a raggiungere una proroga di altri due giorni. Lo ha dichiarato Diaa Rashwan, capo del Servizio informazioni statale dell'Egitto. Scade oggi, infatti, la tregua di quattro giorni iniziata venerdì scorso. "L'estensione della tregua prevede il rilascio quotidiano di 10 ostaggi a Gaza, donne e bambini, in cambio di 30 prigionieri palestinesi detenuti nelle carceri israeliane", ha aggiunto Rashwan, spiegando che nei due ulteriori giorni di cessazione delle ostilità verrebbero rilasciati 20 ostaggi israeliani in cambio di 60 detenuti palestinesi. Nel caso fosse prorogata la tregua, sarebbe consentito l'ingresso di aiuti medici, alimentari e di carburante e il divieto di bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza. Rashwan ha aggiunto che oggi è previsto lo scambio di 11 ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza e che sono in corso trattative per il rilascio di 33 prigionieri palestinesi dal lato israeliano. (Cae)