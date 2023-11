Ue: Lagarde, inflazione potrebbe tornare a salire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione è scesa ulteriormente al 2,9 per cento in ottobre, ma nei prossimi mesi potrebbe tornare a salire. A dirlo la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nel corso di un'audizione alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (Econ), a Bruxelles. "Questo calo riflette una diminuzione generale dell'inflazione, ma è stato anche favorito da quelli che chiamiamo effetti base. Questi effetti sono stati particolarmente visibili nel basso tasso di inflazione energetica, che si è attestato a -11,2 per cento", ha detto. "Anche l'inflazione alimentare è diminuita, ma è probabile che rimanga forte per il resto dell'anno. Ciò contrasta con l'andamento dell'inflazione negli Stati Uniti, dove l'inflazione alimentare è stata più contenuta, mentre l'inflazione di fondo è aumentata più rapidamente dopo la pandemia", ha aggiunto. "L'inflazione al netto di energia e alimentari ha continuato a moderarsi", ha poi aggiunto Lagarde, spiegando che nel mese di ottobre è scesa al 4,2 per cento a causa del calo dell'inflazione dei beni e dei servizi. (segue) (Beb)