Ue: Lagarde, inflazione potrebbe tornare a salire (2)

- "Anche la maggior parte delle altre misure dell'inflazione sottostante è scesa. Allo stesso tempo, l'indicatore della Bce sull'inflazione interna non è sceso di molto, riflettendo il fatto che l'inflazione è ora trainata più da fonti interne che da fonti esterne", ha proseguito. "Le pressioni salariali, nel frattempo, rimangono forti. Ci aspettiamo che i salari continuino a essere un fattore chiave per l'inflazione interna. Allo stesso tempo, il contributo dei profitti, che ha contribuito in larga misura alle forti pressioni sui prezzi interni registrate di recente, si sta ora indebolendo", ha spiegato. In prospettiva, ha concluso Lagarde, "ci aspettiamo che l'indebolimento delle pressioni inflazionistiche continui, anche se l'inflazione complessiva potrebbe tornare a salire leggermente nei prossimi mesi, soprattutto a causa di alcuni effetti base. Tuttavia, le prospettive di medio termine per l'inflazione rimangono circondate da una notevole incertezza". (Beb)