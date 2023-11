Italia-Libano: ministro Esteri Bou Habib incontra Tajani, Mediterraneo diventi "spazio comune di prosperità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e l'omologo del Libano, Abdallah Bou Habib, hanno concordato oggi sulla "necessità di fare del bacino del Mediterraneo, culla di civiltà, uno spazio comune di convergenza, interazione e prosperità per i popoli e le civiltà della regione". Lo ha reso noto l'agenzia di stampa libanese "Nna", secondo cui i due si sono incontrati a margine dell'ottava sessione del forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo (UpM) in corso a Barcellona, in Spagna. (Lib)