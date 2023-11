Decreto Migranti: Zanella, cassati ordini del giorno Avs su cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono stati dichiarati inammissibili i nostri ordini del giorno, sottoscritti da tutte le deputate e i deputati di Avs, che chiedono un impegno del governo a promuovere iniziative per il riconoscimento di pieni diritti e doveri per chi nasce in Italia, per i ragazzi e ragazze che terminano nel nostro Paese il ciclo scolastico dell’obbligo e più in generale per adeguare la legge sulla cittadinanza alle esigenze dei tempi. Colpisce che non ci consentano neanche di discutere della materia, confermando la gravissima chiusura della destra su questi temi”. Lo afferma la capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera, Luana Zanella.(Rin)