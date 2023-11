Abruzzo: a Chieti XXII Congresso nazionale della Società italiana Odontoiatria infantile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verterà sul tema "L'endodonto in età evolutiva: conoscenze e confronto" il XXII Congresso nazionale della Società italiana di Odontoiatria infantile (Sioi), in programma presso l'Auditorium del rettorato, nel Campus universitario di Chieti nei giorni primo e 2 dicembre prossimi. Il Congresso, organizzato sotto l'egida dell'International Academy of Innovative Dentistry (Iapd e della Mediterranean Societies of Pediatric Dentistry, sarà preceduto il 29 ed il 30 novembre da due giornate di lavori tra workshop e altre attività che si svolgeranno nell'Aula multimediale del Rettorato. Sono attesi docenti universitari, ricercatori, medici odontoiatri, responsabili di cliniche specializzate ed operatori del settore provenienti dall'Italia e da numerosi Paesi stranieri. Il Congresso Sioi sarà inaugurato sabato, primo dicembre alle 14:00, dai saluti istituzionali del rettore della "d'Annunzio", professor Liborio Stuppia e dei professori Figen Seymen, Presidente Iapd International Academy of Innovative Dentistry), Ari Kupietzky, Segretario Generale Iapd, Aly Sharaf, Presidente Amop, Enrico Lai, Membro Education Committee Fdi , Marta Di Nicola, Direttore Dipartimento di Scienze Mediche Orali e Biotecnologiche della "d'Annunzio", Sergio Caputi, Presidente Fondazione e Direttore Sanitario Clinica Odontoiatrica "Ud'A", Giovanna Murmura, Vice-Presidente Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria della "d'Annunzio", Maurizio Piattelli, Past President Clompd "UdA", Marco Dolci, Presidente Corso di Laurea di Igiene Dentale "UdA", Camillo D'Arcangelo - Past President della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice, Damaso Caprioglio, Socio Emerito ed Onorario, Decano Sioi, e dal dr. Raffaele Iandolo, presidente commissione nazionale iscritti Albo odontoiatri. (segue) (Gru)