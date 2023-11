Abruzzo: a Chieti XXII Congresso nazionale della Società italiana Odontoiatria infantile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro Congresso - annuncia il professor Domenico Tripodi, docente di Malattie odontostomatologiche presso il Dismob della "d'Annunzio" e presidente del Congresso - si prefigge di proporre, insieme agli attuali orientamenti terapeutici in campo endopedodontico anche le tecniche innovative. Lo scopo ultimo sarà quello di fornire competenze che non potranno prescindere dalla conoscenza di anatomia e fisiologia, ma anche della merceologia, chimica e farmacologia dei materiali stessi al fine di promuovere una corretta gestione dei casi più semplici di mantenimento della vitalità fino ai casi più complessi. E' un onore - sottolinea il professor Tripodi – aver organizzato ed ospitare qui i lavori di questo Congresso perché questo risultato testimonia la qualità e l'intensità dell'impegno che l'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara mette in campo a livello mondiale anche nel settore dell'Odontoiatria Infantile". (Gru)