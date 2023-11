Ambiente: in riserva Monte Mario proseguono abbattimenti pini colpiti da cocciniglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Riserva di Monte Mario proseguono gli abbattimenti, programmati dal dipartimento Tutela ambientale di Roma capitale, dei pini colpiti dal parassita della cocciniglia tartaruga e classificati dalle verifiche agronomiche come "morti in piedi" e quindi a potenziale rischio di cedimento e, comunque, irrimediabilmente compromessi nel loro ciclo vitale. Un intervento pianificato e concordato con Roma Natura, ente gestore del parco, che è stato preceduto dalla chiusura di tutta l'area di cantiere a tutela della pubblica incolumità. Nell'operazione, che attualmente interessa l'area di viale del Parco Mellini, sono impegnate quattro squadre con 20 operatori e l'impiego di quattro mezzi con piattaforme elevabili. Lo comunica in una nota il dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale. (Com)