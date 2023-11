Ue: Lagarde, determinati per inflazione al 2 per cento, a dicembre nuova valutazione tassi interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) rimane determinata a garantire il tempestivo ritorno dell'inflazione all'obiettivo di medio termine del 2 per cento. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nel corso di un'audizione alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (Econ), a Bruxelles. "A ottobre abbiamo deciso di mantenere invariati i principali tassi di interesse della Bce e ci aspettiamo che il mantenimento dei tassi ai livelli attuali, per un periodo sufficientemente lungo, contribuisca in modo sostanziale al ripristino della stabilità dei prezzi", ha detto Lagarde. "Le nostre decisioni future garantiranno che i tassi di interesse siano fissati a livelli sufficientemente restrittivi per tutto il tempo necessario. Il livello e la durata appropriati della restrizione continueranno a essere determinati in funzione dei dati, valutando le prospettive di inflazione, la dinamica dell'inflazione sottostante e la forza della trasmissione della politica monetaria", ha aggiunto la presidente della Bce. "Il Consiglio direttivo rivaluterà l'orientamento di politica monetaria a metà dicembre, sulla base di nuovi dati e di proiezioni aggiornate, anche per il 2026", ha proseguito Lagarde. "Non è il momento di dichiarare vittoria. Dobbiamo rimanere attenti alle diverse forze che influenzano l'inflazione e concentrarci fermamente sul nostro mandato di stabilità dei prezzi", ha concluso la presidente della Bce. (Beb)