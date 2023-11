Slovacchia: sindacato autotrasportatori Unas vuole bloccare valico a confine con Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato degli autotrasportatori slovacchi Unas vuole bloccare il confine con l’Ucraina dal primo dicembre. E’ quanto emerge da una lettera che Unas ha inviato all’Associazione dei trasportatori stradali della Slovacchia (Cesmad) chiedendo di intraprendere un’azione congiunta. I rappresentanti dei camionisti slovacchi intendono protestare contro la concorrenza dei loro colleghi ucraini e chiedono la reintroduzione di un sistema di permessi di trasporti per questi ultimi in territorio europeo. Se la situazione non cambierà, ha avvertito Unas, il sindacato bloccherà il valico di frontiera di Vysne Nemecke-Uzhhorod dal primo dicembre. “Crediamo che Cesmad abbia a cuore quanto noi la tutela del mercato e degli autotrasportatori slovacchi. L’agevolazione unilaterale dei vettori ucraini adottata dalla Commissione europea per i conflitto militare in Ucraina è stata compiuto senza un’analisi dell’impatto sul mercato dei trasporti nei Paesi confinanti”, ha segnalato il segretario di Unas, Stanisla Skala. (Vap)