Trasporti: Regione Lombardia affida a Trenord gestione servizi ferroviari 2023-2033

- Regione Lombardia, su proposta dell'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha approvato la delibera per l'affidamento a Trenord della gestione dei servizi ferroviari regionali e locali dal 2023 al 2033. Il contratto di servizio di 10 anni, che prevede un corrispettivo annuale a rata costante di 536 milioni di euro, avrà una revisione obbligatoria del Piano Economico Finanziario al termine del quinto anno. "Il nostro obiettivo - spiega l'assessore regionale Lucente - è portare il servizio ferroviario a standard quantitativi e qualitativi sempre più elevati. L'impegno, attraverso una serie di clausole stringenti e rigorose, è garantire ai cittadini treni puntuali e regolari, con penali di rilievo anche in riferimento alla pulizia, all'informazione tempestiva di disagi e ritardi, ai parametri economici". Tra le novità a beneficio del servizio e degli utenti vi sono l'introduzione di un Piano di intervento per la gestione delle interruzioni, che disciplina in maniera puntuale le azioni da mettere in campo a seconda delle diverse tipologie di criticità che si possano di volta in volta prefigurare, unitamente al tipo di informazione che deve essere fornita all'utenza attraverso i diversi canali di comunicazione. "Un'altra buona notizia - aggiunge Lucente - è che l'aver prorogato sino al 30 novembre il vecchio contratto, ci ha consentito di avere un notevole risparmio sul corrispettivo del nuovo affidamento, pari a 60 milioni di euro complessivi. Ma non solo: il nuovo contratto prevede un'evoluzione in termini quantitativi, con l'incremento sino a 50 milioni annui di Km/treno, con un aumento di oltre il 20 per cento rispetto agli standard attuali. Un servizio in netta crescita, con un trasporto giornaliero da parte di Trenord che attualmente è di oltre 750 mila passeggeri. Ebbene, l'obiettivo è arrivare a 1 milioni di utenti". (segue) (Com)