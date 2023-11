Trasporti: Regione Lombardia affida a Trenord gestione servizi ferroviari 2023-2033 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo contratto conferma i sistemi tariffari attualmente in vigore (IVOL, STIBM, tariffa specifica transfrontaliera tra Lombardia e Ticino, ecc.). In aggiunta il trasporto delle bici diventa gratuito per tutti i treni di Trenord che le ammettono. Anche il numero di treni che trasportano le bici sarà incrementato, sia grazie alla nuova flotta, sia utilizzando regole più flessibili che limitano il divieto ai casi strettamente indispensabili. I processi manutentivi saranno rinnovati, anche a seguito della completa sostituzione del materiale rotabile di vecchia concezione. Su 214 treni già finanziati per una spesa regionale di 1,7 miliardi di euro, ad oggi ne sono in servizio 136; l'immissione dei nuovi treni sarà completata entro il 2025. Nel 2024 sarà bandita una nuova gara per l'acquisto di treni Regio Express, per i quali sono già disponibili circa 320 milioni di euro. "Un contratto di servizio complesso e articolato, che - conclude Lucente - dimostra l'impegno di Regione Lombardia, attraverso Trenord, nel fornire ai clienti un servizio di trasporti efficiente e moderno. Auspico, a tal proposito, che RFI ci metta lo stesso impegno nel rendere le infrastrutture sempre più all'avanguardia e performanti, rispettando il cronoprogramma di interventi previsto su tutta la linea regionale" (Com)