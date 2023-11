© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che io sappia no", Nordio non era a conoscenza dell'intervista di Guido Crosetto. Lo ha detto il viceministro della Giustizia e senatore di FI, Francesco Paolo Sisto, ospite di "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1. "Non ne abbiamo minimamente parlato, non ne ho proprio idea. Io l'ho appresa come tanti dai giornali", ha aggiunto. (Rin)