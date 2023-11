Decreto Anticipi: Paita (Iv), premiare chi migliora accesso ai mezzi pubblici a persone con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Introdurre un nuovo criterio di riparto del Fondo per il Trasporto pubblico locale, attribuendo alle singole Regioni una quota pari al 5 per cento del fondo sulla base dei risultati raggiunti in termini accessibilità ai mezzi pubblici da parte delle persone con disabilità". È quanto chiede un emendamento di Italia viva al decreto Anticipi, in discussione in commissione Bilancio del Senato. "Una battaglia di civiltà per premiare quelle aziende del trasporto pubblico che hanno effettivamente aumentato il numero di servizi e posti offerti alle persone con mobilità ridotta - spiega Paita -. Una norma di buon senso, indispensabile per permettere alle persone con disabilità di accedere più facilmente al trasporto pubblico locale. Chiediamo anche che le app e i siti internet indichino con precisioni i percorsi accessibili ai disabili". (Rin)