Lombardia: Sertori, nuovo passo avanti verso la realizzazione del museo della grande guerra a Bormio

- Regione Lombardia, con la delibera proposta dall'assessore regionale con delega a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, e il concerto delle colleghe Francesca Caruso (Cultura) e Barbara Mazzali (Turismo e Marketing territoriale), aderisce all'Atto integrativo all'AdP (Accordo di Programma) per la realizzazione del Museo della Grande Guerra a Bormio, promosso dalla Comunità Montana Alta Valtellina e sottoscritto l'8 ottobre 2020. "La finalità dell'Accordo di Programma - spiega Massimo Sertori - è la realizzazione, presso l'immobile denominato ex caserma Pedranzini in Comune di Bormio, reso disponibile dai Comuni proprietari attraverso l'atto di concessione sottoscritto contestualmente all'Accordo, di una nuova struttura museale atta ad ospitare e valorizzare il ricovero austro-ungarico rinvenuto nei pressi della cima del Monte Scorluzzo e i relativi mobili, suppellettili, oggetti di vita quotidiana ed equipaggiamenti". "Anche questo provvedimento - aggiunge l'assessore Francesca Caruso - conferma l'attenzione di Regione Lombardia verso ogni forma di cultura. Questo Museo rappresenta in maniera davvero importante la storia del nostro Paese e saremo sempre al fianco di sostiene e promuove questa iniziativa". "Azioni come queste - spiega l'assessore Barbara Mazzali - assumono un valore significativo anche in chiave turistica. Il territorio della Valtellina già di per sé è sinonimo di attrazione e strutture come queste ne accrescono la promozione territoriale". (Com)