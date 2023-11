Roma: Palmieri (Pd), parco pubblico del Trullo fermo al palo, Regione mantenga promesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iter per la realizzazione del parco pubblico sulla Collina di Monte Cucco nel quartiere del Trullo a Roma "è fermo al palo" per questo "Regione Lazio e Ater mantengano le promesse fatte ai cittadini, completando l'opera di risanamento avviata dalla precedente amministrazione regionale e dimenticata dalla giunta Rocca". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino del Pd, Giammarco Palmieri. "Si tratta di un'opera fondamentale per le tante famiglie e i residenti del quartiere, fondamentale per valorizzare anche il patrimonio paesaggistico, storico e culturale dell'area - spiega -. Un progetto bello e importante che il presidente Rocca e la sua giunta hanno dimenticato e abbandonato". (Com)