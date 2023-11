Ue: Lagarde, progressi in transizione verde ridurranno volatilità prezzi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progressi nella transizione verde ridurranno la volatilità dei prezzi dell'energia. A dirlo la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nel corso di un'audizione alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (Econ), a Bruxelles. "I disastri legati al clima sono sempre più frequenti e più gravi. Le catastrofiche inondazioni di quest'anno in Slovenia, Italia, Grecia e Francia lo ricordano chiaramente. Allo stesso tempo, il riscaldamento del nostro clima continua", ha detto. "Nel difficile contesto geopolitico di oggi, è facile perdere di vista questa crisi climatica in corso. Ma dobbiamo continuare a impegnarci per sostenere la transizione verde. I governi europei sono i primi responsabili della gestione dei cambiamenti climatici. Hanno l'autorità, gli strumenti e la capacità di attuare le politiche appropriate per affrontare questa crisi", ha affermato Lagarde. "Detto questo, il cambiamento climatico e la protezione dell'ambiente sono rilevanti anche per la Bce, sia dal punto di vista dei nostri obiettivi primari che di quelli secondari. La Bce rimane quindi impegnata, nell'ambito del suo mandato, a fare la sua parte", ha aggiunto la presidente. (segue) (Beb)