Ue: Lagarde, progressi in transizione verde ridurranno volatilità prezzi energia (2)

- "Per sostenere la transizione sono necessari ingenti investimenti in tecnologie verdi. Inoltre, una prospettiva di inflazione stabile offre alle imprese visibilità sui costi di investimento, il che è particolarmente importante per i progetti verdi alla luce del loro orizzonte di pianificazione prevalentemente a lungo termine. I progressi nella transizione verde, anche per accelerare l'indipendenza energetica dell'Europa, sono essenziali, perché ridurranno la probabilità di prezzi dell'energia più alti e più volatili", ha concluso Lagarde. (Beb)