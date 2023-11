Medio Oriente: ministero Esteri Siria, attacchi Israele contro aeroporti siriani minacciano pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ripetuti attacchi israeliani agli aeroporti civili siriani costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza nella regione e nel mondo. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri della Siria in un comunicato, citato dall’agenzia di stampa siriana “Sana”, nel quale ha invitato "le Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza e gli altri organi competenti ad assumersi le proprie responsabilità, a porre fine a questi attacchi e a garantire che non si ripetano". "Intorno alle 16:50 (14:50 ora italiana) di ieri, le forze di occupazione israeliane hanno lanciato un attacco aereo con missili in direzione del Golan siriano occupato, prendendo di mira l'aeroporto internazionale di Damasco e alcune aree della campagna circostante, che ha messo fuori uso l'aeroporto, poche ore dopo la sua riapertura e la ripresa del traffico marittimo da e verso di esso, oltre a interrompere il lavoro umanitario delle Nazioni Unite, bloccando i suoi servizi aerei umanitari in Siria", si legge nel comunicato. Il ministero ha aggiunto che l’attacco “ha preso di mira una struttura civile siriana il cui scopo principale è quello di servire i cittadini le cui circostanze li obbligano, come accade in tutte le regioni del mondo, a viaggiare al di fuori del loro Paese” e che è legato “all’aggressione alla Striscia di Gaza”. (segue) (Lib)