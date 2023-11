Medio Oriente: ministero Esteri Siria, attacchi Israele contro aeroporti siriani minacciano pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministero, "questi ripetuti attacchi agli aeroporti civili siriani costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza nella regione e nel mondo, e una flagrante violazione" dell'Accordo sul disimpegno tra Israele e Siria del 1974 e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, "in particolare le risoluzioni 242, 338 e 497". Il dicastero siriano ha inoltre sottolineato la necessità di "mettere in pratica le risoluzioni Onu pertinenti per garantire la fine dell'occupazione e la cessazione dei crimini commessi da Israele contro la popolazione dei territori arabi occupati in Palestina, nel Golan siriano e nel Libano meridionale". Il comunicato si conclude con un avvertimento a Israele sulle "conseguenze di questi attacchi contro la Siria, la Palestina e il Libano meridionale”, e che lo Stato ebraico “pagherà il prezzo della sua follia e della sua sconsideratezza". (Lib)