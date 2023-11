Lombardia: gli studenti della Bicocca a "lezione" in Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Promuovere la cultura della valutazione è uno degli obiettivi del Programma Triennale di Controllo e Valutazione 2021-22-23 del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione. L'iniziativa di questa mattina risponde a questo obiettivo: sviluppare la conoscenza delle politiche attuate da Regione Lombardia e l'attenzione ai loro risultati e diffondere la disciplina dell'analisi delle politiche pubbliche in contesti di studio e ricerca". Con queste parole il Presidente del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione Claudio Mangiarotti (Fratelli d'Italia) è intervenuto alla lezione del Corso universitario di analisi e valutazione delle politiche pubbliche dell'Università degli Studi di Milano Bicocca che si è svolta a Palazzo Pirelli. Dopo aver spiegato brevemente competenze e funzionamento del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione, il Presidente Mangiarotti ha accompagnato gli studenti nella visita dell'Aula consiliare dove gli ha spiegato come si svolgono le sedute e l'attività del Consiglio regionale. Il corso di Analisi e Valutazione delle Politiche Pubbliche nasce dalla collaborazione tra il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale della Lombardia e il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca come azione per promuovere la cultura della valutazione. Il corso, giunto alla terza edizione, ha preso avvio lo scorso 2 ottobre e prevede come per gli anni passati un apporto da parte dell'Ufficio Studi, Analisi leggi e politiche regionali del Consiglio regionale. "L'idea di ospitare una lezione del corso universitario nella sede del Consiglio regionale – spiega Claudio Mangiarotti – nasce per dare agli studenti l'opportunità di conoscere più da vicino l'istituzione, l'organismo che promuove la valutazione delle politiche regionali, il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione e le politiche con cui Regione Lombardia sostiene lo sviluppo delle comunità e dei territori con attenzione ai risultati e all'efficacia delle proprie azioni".(Com)