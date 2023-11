Giustizia: Crosetto, pronto a incontrare Santalucia, grande rispetto per magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto si è detto pronto "molto volentieri" a incontrare "il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia ed il suo direttivo". Lo ha scritto lo stesso Crosetto su X. In questo modo, ha spiegato, potrei "chiarire loro le mie parole e le motivazioni" e "così capiranno che alla base c’è solo un enorme rispetto per le istituzioni. Tutte. Magistratura in primis", ha aggiunto il ministro. (Res)