Francia: al via il processo per l'uccisione di Samuel Paty, sei giovani alla sbarra

- Si è aperto oggi in Francia il primo processo per l'uccisione di Samuel Paty, l'insegnante sgozzato nel 2020 fuori Parigi per aver mostrato delle vignette di Maometti in classe. Alla sbarra del tribunale dei minori ci sono sei ex studenti. Presenti in aula anche una decina di colleghi di Paty, che hanno l'intenzione di costituirsi parte civile nonostante il parere contrario della procura dell'antiterrorismo. Cinque giovani, che avevano tra i 14 e i 15 anni nel momento in cui fu ucciso Paty, sono accusati di associazione a delinquere a scopo di violenza aggravata. Un sesto ragazzo è accusato di calunnia. (Frp)