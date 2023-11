© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato, nell’Aula della Camera, l‘esame degli ordini del giorno presentati al decreto recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell'Interno. In precedenza c'era stato il via libera dell'Assemblea alla questione di fiducia posta dal governo sul provvedimento.(Rin)