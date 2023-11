Thailandia: 17 cittadini liberati e 15 ancora in ostaggio a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 17 i cittadini thailandesi liberati dopo essere stati tenuti in ostaggio a Gaza. L’ultimo gruppo, di tre persone, è stato rilasciato ieri. Lo rende noto il ministero degli Esteri della Thailandia, ringraziando tutti gli attori coinvolti nella liberazione. Il governo di Bangkok assicura che riporterà i connazionali in patria appena possibile e che continuerà a impegnarsi affinché vengano liberati i 15 cittadini ancora in ostaggio.(Fim)