Medio Oriente: ministro Esteri Albares auspica di ricevere garanzie che non si ripetano a accuse false a Sanchez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, ha auspicato di ricevere dall'ambasciatrice israeliana in Spagna, Rodica Radian-Gordon, "garanzie" che le accuse "completamente false" rivolte al presidente del governo, Pedro Sanchez, "non si ripeteranno in futuro". In una conferenza stampa successiva all'incontro con il ministro degli Esteri dell'autorità nazionale palestinese (Anp), Riad al Maliki, a margine del Forum dell'Unione per il Mediterraneo a Barcellona, Albares ha insistito sul fatto che le parole del governo israeliano contro Sanchez sono "inaccettabili" e "completamente false", e che sarà l'ambasciatrice Radica-Gordon a dover "dare spiegazioni". In questo senso, il capo della diplomazia spagnola si è augurato che tali spiegazioni "siano chiare". (Spm)