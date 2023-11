Francia: aumentano i casi di polmonite in età pediatrica dopo quelli già registrati in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia si sta registrando in questi ultimi giorni un aumento di infezioni polmonari causate dal batterio Mycoplasma pneumoniae. Come riferisce l'emittente radiofonica "Europe 1", i casi riguardano soprattutto minorenni di età inferiore ai 15 anni. In questa fascia di età la scorsa settimana si è registrato un aumento del 36 per cento delle consultazioni mediche per questo tipo di infezioni. Una tendenza simile nel Paese non si registrava da una decina di anni. I sintomi sono simili a quelli dell'influenza o del coronavirus, con febbre, affaticamenti e tosse. L'ondata di casi segue a quelli registrati in Cina la scorsa settimana, dove l’aumento delle malattie respiratorie e dei cluster di polmonite tra la popolazione in età pediatrica a Pechino e nella provincia settentrionale di Liaoning ha attirato l’attenzione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha richiesto ulteriori informazioni alle autorità cinesi. La Commissione sanitaria nazionale della Cina ha offerto rassicurazioni sull’origine delle malattie respiratorie registrate nel nord del Paese, precisando che sono state causate da influenza e diversi altri agenti patogeni conosciuti. Stando alle informazioni disponibili, il Mycoplasma pneumoniae è responsabile di almeno una parte dei casi registrati in Cina.(Frp)