Speciale energia: Stern (Omv), la Romania diventerà il più grande produttore di gas naturale nell'Ue

- Il progetto Neptun Deep è "un pilastro strategico" per la società austriaca Omv e consentirà alla Romania di diventare il principale produttore di gas naturale dell'Ue. Lo ha detto Alfred Stern, direttore generale di Omv, in un'intervista alla testata austriaca "Die Presse". "Si prevede che Neptune Deep sarà uno dei più grandi progetti di gas naturale nell'Ue e la Romania diventerà il più grande produttore di gas naturale nell'Ue", ha affermato Stern. Le sue dichiarazioni si inseriscono nel nuovo caso diplomatico sorto fra i governi di Romania e Austria, provocato dal veto di Vienna in merito all'ingresso di Romania e Bulgaria nell'area Schengen. Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha annunciato che manterrà il suo veto, sostenendo che il sistema Schengen "non funziona più". Nel contesto del veto austriaco, si è sollevata più di una polemica in Romania e aumentano le voci di chi chiede il boicottaggio delle società con capitale austriaco operanti in Romania, tra cui anche Omv. La Romania ha chiesto alla presidenza di turno spagnola del Consiglio dell'Ue di inserire l'estensione dell'area Schengen all'ordine del giorno del Consiglio Giustizia e Affari interni di dicembre. L'argomento figura nell'ordine del giorno provvisorio. Il primo ministro Marcel Ciolacu ha dichiarato che, in caso di nuovo voto negativo dell'Austria, chiederà l'apertura di un contenzioso a Vienna presso la Corte di giustizia dell'Ue. (Rob)