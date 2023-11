© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I freni ai prezzi dell'elettricità e del gas, in vigore in Germania dal 2022 per far fronte alla crisi dell'energia, cesseranno di essere efficaci “alla fine dell'anno” e non il 31 marzo 2024, come previsto in precedenza. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. (Geb)