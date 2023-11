Speciale energia: Pichetto, collocazione rigassificatore a Vado Ligure è strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nave rigassificatrice Golar Tundra è un asset strategico per la sicurezza energetica del Paese, in termini di garanzia delle forniture di gas naturale e di effetti positivi sulla stabilità dei prezzi. Tuttavia l’autorizzazione ad operare a Piombino ha una validità di soli tre anni e lo spostamento, dall’attuale collocazione in Toscana a largo di Vado Ligure, è fondamentale non solo per la necessaria diversificazione delle fonti e quindi nell'ottica di una maggiore indipendenza energetica, ma anche per la sua collocazione strategica in prossimità dei mercati di consumo del Nord Italia". E' quanto dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, a seguito delle recenti polemiche sul trasferimento della nave rigassificatrice da Piombino a Vado Ligure. "Un’operazione che prevede un costo, ma anche se questo si trasferisse per intero sui cittadini, cosa non automatica, l’incidenza sarebbe assolutamente marginale", aggiunge. (Rin)