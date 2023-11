Speciale energia: Gazprom stabilisce nuovo record di forniture gas alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale russa Gazprom ha stabilito un nuovo record nelle forniture di gas alla Cina tramite il gasdotto Power of Siberia. Lo riporta l’agenzia di stampa “Tass”, sulla base di quanto reso noto dalla stessa società russa controllata dal governo di Mosca. "Il 25 novembre, la richiesta della parte cinese per le forniture di gas russo tramite il gasdotto Power of Siberia è stata ancora una volta superiore agli impegni contrattuali giornalieri. Gazprom ha fornito tutti i volumi richiesti e ha stabilito un nuovo record storico di forniture giornaliere di gas alla Cina", si legge in una nota. Le forniture di gas vengono effettuate nell’ambito dell’accordo bilaterale a lungo termine tra Gazprom e China National Petroleum Corporation (Cnpc), il maggiore produttore di petrolio e gas cinese. (Rum)