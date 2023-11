Speciale energia: emiratina Dp World e Irena promuovono uso rinnovabili nei porti e nella logistica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operatore portuale emiratino Dp World e l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena) stanno collaborando per promuovere l’uso delle energie rinnovabili nei porti e nel settore della logistica marittima. L’accordo si concentra sull’introduzione di soluzioni di decarbonizzazione in tutto il settore, ha affermato Dp World in una nota diffusa ieri. "Faremo leva sulla nostra vasta portata e influenza per riunire il settore delle catene di fornitura, garantendo un flusso commerciale sostenibile in tutto il mondo", ha affermato Sultan bin Sulayem, presidente e amministratore delegato di Dp World Group. Dp World, che gestisce porti in tutto il mondo, si è impegnata nel 2021 a diventare un'impresa a zero emissioni di Co2 entro il 2040 e a raggiungere zero emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050. Dp World ha inoltre fissato l'obiettivo di una riduzione del 28 per cento della propria impronta di anidride carbonica entro il 2030. (Res)