Arabia Saudita-Italia: Urso incontra ministro Investimenti Al Falih, rafforzare sinergie industriali

24 luglio 2021

- Al termine della seconda tappa della missione nella Penisola Arabica, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato a Riad il ministro degli Investimenti saudita, Khalid al Falih. Questa riunione bilaterale segue l’incontro tra i ministri tenutosi a settembre al Forum per gli investimenti italo-saudita di Milano, a cui hanno partecipato oltre 1.300 aziende dei due Paesi e copresieduto da Urso e Al Falih. Nell’incontro odierno, i ministri hanno confermato la volontà reciproca di rafforzare ulteriormente le sinergie industriali e commerciali, nei settori strategici come quello petrolchimico, della difesa, delle infrastrutture, della cantieristica, dell’ immobiliare, dell’innovazione tecnologica e dello spazio. La missione del ministro Urso proseguirà stasera con l’ultima tappa ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove resterà fino a domani per incontri con la comunità imprenditoriale, finanziaria e con le autorità politiche. (Res)