Argentina-Brasile: Milei invita Lula a insediamento del 10 dicembre (2)

- Le differenze personali tra i due leader, acuite nel vivo del dibattito elettorale argentino, insistono peraltro su una relazione strategica cruciale, considerando - tra le altre cose - che l'Argentina è il partner commerciale del Brasile, dopo Stati Uniti e Cina. Nei giorni scorsi, il ministro della Comunicazione del Brasile, Paulo Pimenta, aveva avvertito che Lula non avrebbe comunicato con Milei se prima questi non avesse ritrattato le accuse lanciate nel dibattito, soprattutto per l'appoggio dato dal presidente "comunista e corrotto" al candidato del centrosinistra, Sergio Massa. E la settimana scorsa, era stato il consigliere per la politica estera del presidente, Celso Amorim, a dire che "conoscendolo", Lula non avrebbe partecipato all'insediamento. "Penso che per il presidente Lula, per come lo conosco, essendo stato oggetto di offese personali, è molto difficile andare", ha detto Amorim. (segue) (Abu)