Argentina-Brasile: Milei invita Lula a insediamento del 10 dicembre (3)

- Al di là della presenza a Buenos Aires, il 10 dicembre, Lula aveva comunque chiarito che la buona relazione tra Stati non dipendeva da quanto si possono gradire i rispettivi presidenti."Non è che devono piacermi il presidente del Cile, dell'Argentina o del Venezuela. Non deve essere mio amico. Deve essere il presidente del suo Paese come io del mio", ha detto Lula nel corso di un evento pubblico. "Ci dobbiamo poter sedere attorno a un tavolo, ognuno difendendo i propri interessi. Non può esserci nessuna prevaricazione di uno sull'altro, e occorre arrivare a un accordo. Questa è l'arte della democrazia", ha detto il capo dello Stato. (segue) (Abu)