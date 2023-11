Sicurezza: Gibelli (Fnm), nei treni servono più persone e più dispositivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ferrovia e i treni "storicamente vengono presi di mira per fatti di violenza, serve un numero maggiore di persone e dispositivi tecnologici". Lo ha detto Andrea Gibelli, presidente di Fnm, intervenendo all'evento Italia Direzione Nord in corso al Palazzo delle Stelline a Milano. La percezione dell'insicurezza è legata, secondo Gibelli, "alla percezione della città e al tema della disgregazione sociale". "È facile - ha concluso - parlare di educazione, ma bisogna aggiungere persone e dispositivi che, basandosi su intelligenza artificiale, prevengano atti violenti". (Com)