Roma: discobar abusivi e alcool a minori, 70 attività multate nel fine settimana

- Nel corso dello scorso fine settimana sono state 70 le attività commerciali di Roma sanzionate dalla polizia e oltre 700 le multe elevate per violanzioni al codice della strada. Gli agenti hanno riscontrato decine di illeciti amministrativi tra cui musica alta fuori dai locali e schiamazzi, l'apertura oltre l'orario consentito di alcuni minimarket e l'errato conferimento dei rifiuti urbani. Nel centro storico sono scattati i sigilli all'area esterna di una attività di somministrazione per occupazione di suolo pubblico abusiva. Particolari verifiche sono state svolte nei confronti di alcuni esercizi di vicinato preposti alla vendita di cannabis light che, oltre a non rispettare l'ordinanza di chiusura, erano stati adibiti a discobar con musica ad alto volume. Anche in zona Ponte Milvio un esercente è stato denunciato per vendita di alcol a un minore di 16 anni e varie sono state le sanzioni per irregolarità nella vendita di bevande alcoliche. (Rer)