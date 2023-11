Medio Oriente: Israele, deputato opposizione, governo faccia di più contro gruppi filo-iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del partito dell'opposizione Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, ha affermato che il governo d’Israele deve fare di più per rispondere alle provocazioni dei “gruppi terroristici” sostenuti dall'Iran in Libano (Hezbollah) e nello Yemen (Houthi). Lo riferisce il quotidiano “Times of Israel”. "Tutto ciò che sta accadendo nel nord è inaccettabile", ha dichiarato Liberman, aggiungendo che Israele deve respingere Hezbollah oltre il fiume Litani in Libano, stabilito dalle Nazioni Unite come linea di confine meridionale. "Lo Stato di Israele non può essere un sacco da boxe e tutto ciò che sta accadendo con gli Houthi è insopportabile. E il governo di Israele ha deciso di ignorare questo evento", ha concluso Liberman. (Res)