Medio Oriente: Tajani, Italia non favorevole a riconoscimento Palestina senza accordo di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "non è favorevole" al riconoscimento della Palestina senza l'accordo di Israele: "l'obiettivo è la pace, due popoli, due Stati, ma se non si riconoscono è inutile, è propaganda". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l'evento Road to Recovery organizzato dal Partito popolare europeo (Ppe) a Barcellona. In merito al movimento islamista palestinese Hamas, Tajani ha spiegato che si tratta "di un'organizzazione terroristica come l'Eta o le Brigate Rosse". "Non si può parlare con i terroristi. Dobbiamo rispettare la popolazione civile, ma non possiamo dimenticare il diritto di Israele a difendersi. La sua sicurezza è una priorità, così come il diritto dei palestinesi ad avere uno Stato libero, privo del dominio dei terroristi", ha proseguito il ministro. Tajani ha evidenziato l'idea di Europa come "patria comune in cui lo Stato di diritto deve essere sempre rispettato, che sia in Ungheria, a Malta o in Spagna". A questo proposito, il titolare della Farnesina ha spiegato che il governo spagnolo "deve rispondere" alla Commissione europea in merito alla legge di amnistia concordata dal Partito socialista operaio spagnolo con le formazioni indipendentiste catalane. (Spm)