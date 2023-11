Scuola: De Luca contro dimensionamento, non taglieremo nulla e non chiuderemo istituti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul dimensionamento scolastico, Vincenzo De Luca promette battaglia. Nonostante la recente pronuncia della Corte Costituzionale su ricorsi presentati da alcune Regioni, il presidente della Regione Campania assicura che Palazzo Santa Lucia non indietreggerà: “Innanzitutto vediamo quale sarà la risposta sul nostro ricorso che ha anche contenuti diversi rispetto ai ricorsi di altre Regioni che non sono stati accolti. Vediamo come si pronuncia la Corte costituzionale”, premette rispondendo a margine di una conferenza stampa a palazzo Santa Lucia. "Per quello che ci riguarda - spiega - andremo avanti comunque sul piano della Regione, quindi noi non taglieremo nulla e non chiuderemo nessuna scuola, se il governo vuole andare avanti lo faccia. Vediamo se avrà il coraggio di chiudere scuole nel momento in cui fanno le passeggiate propagandistiche a Caivano per dire che dobbiamo creare un processo di socializzazione per i ragazzi, per le giovani generazioni. Se se la sentono di fare contemporaneamente le passeggiate propagandistiche e la chiusura delle scuole, lo facciano”. “Noi - conclude il presidente della Regione Campania - abbiamo fatto altre scelte, non chiuderemo nulla”.(Ren)