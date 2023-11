Medio Oriente: Albares, Oic d'accordo a conferenza di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione islamica sostiene l'idea di una conferenza di pace per portare avanti la soluzione a “due Stati”: sarà una conferenza aperta a tutti, nessuno sarà escluso. Lo ha detto il ministro degli Estero spagnolo José Manuel Albares nella conferenza stampa finale dell'ottavo forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo. “La situazione necessita di un aiuto umanitario”, ha affermato Albares, secondo cui “non si può consentire che continuino a morire persone e bambini in Palestina, così come condanniamo l'uccisione di civili israeliani da parte di Hamas”. (Spm)