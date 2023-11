Serbia-Bielorussia: Dacic riceve ambasciatore Brilyov, grazie per sostegno a integrità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha ricevuto a Belgrado l'ambasciatore della Bielorussia, Valery Brilyov, in visita di congedo. Dacic ha ringraziato Minsk per il sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità del Paese balcanico, secondo quanto riporta un comunicato del dicastero. Dacic ha sottolineato il grande contributo di Brilyov allo sviluppo delle relazioni bilaterali tra i due Paesi durante i suoi due mandati come ambasciatore della Bielorussia a Belgrado. (Seb)