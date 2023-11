Medio Oriente: Albares, ricostruire Gaza dopo cessate il fuoco, serve aiuto di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà necessario ricostruire Gaza dopo la firma di un cessate il fuoco. Lo ha detto il ministro degli Estero spagnolo José Manuel Albares nella conferenza stampa finale dell'ottavo forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo. “Abbiamo bisogno dall'Ue, dal mondo arabo e dalla comunità internazionale e oggi i ministri e i rappresentanti di diversi Paesi sono venuti qui a Barcellona” proprio per esprimere il loro sostegno, ha aggiunto il ministro spagnolo. “Vogliamo inviare un forte messaggio di pace e stabilità in Medio Oriente e siamo decisi a sfruttare tutti gli sforzi in campo per raggiungere la pace, che è necessaria oggi più che mai”, ha aggiunto Albares. (Spm)