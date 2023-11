Medio Oriente: Borrell, non è guerra di religione, lavoriamo insieme per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella in Medio Oriente non è una guerra di religione. Lo ha detto l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nella conferenza stampa al termine del Forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo, a Barcellona. "Questa non è una guerra di religione, non è una guerra tra musulmani ed ebrei, o tra musulmani e cristiani. Alcuni vorrebbero presentarla così, ma noi dobbiamo resistere a questa dinamica", ha detto. "È per questo che siamo qui, europei, arabi e musulmani, per tentare la strada della pace. Una pace che deve garantire la sicurezza al popolo palestinese e a quello israeliano", ha concluso l'Alto rappresentante. (Beb)