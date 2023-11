Saipem: in piano riacquisto obbligazioni ricevute offerte per 120 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem Spa insieme alla sua controllata Saipem Finance International Bv annunciano i risultati finali dell'offerta di riacquisto promossa da parte di Saipem Finance rivolta ai portatori dei titoli in circolazione rappresentativi del prestito obbligazionario denominato "euro 500,000,000 2.625 per cent. Notes due 7 January 2025" emesso dall'offerente e quotato sull'Euro Mtf della Borsa del Lussemburgo, verso un corrispettivo in denaro, per un ammontare massimo complessivo pari a 200 milioni di euro. L'offerta è stata effettuata secondo i termini e condizioni indicati nel Tender Offer Memorandum datato 20 novembre 2023 e disponibile presso Kroll Issuer Services Limited. I termini in maiuscolo utilizzati nel presente annuncio, ma non espressamente definiti, hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel Tender Offer Memorandum. L'offerta è stata avviata in data 20 novembre 2023. Il termine di scadenza dell'offerta era fissato alle ore 17 del 24 novembre 2023. Si rileva che è stato validamente presentato un ammontare complessivo pari a 120.095.000 euro di obbligazioni. Pertanto, l'offerente comunica che l'ammontare finale complessivo relativo alle obbligazioni è pari a 120.095.000 euro e che non è prevista l'applicazione di alcun Fattore di proporzione alle offerte validamente effettuate di obbligazioni. Alla data di regolamento - prevista per il 29 novembre 2023 - l'offerente pagherà il prezzo di offerta e l'importo degli interessi maturati a quei titolari le cui adesioni all'offerta sono state accolte. (Rin)