Adm: Alesse, semplificato iter controlli doganali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, ha firmato una circolare che semplifica la complessa materia dei controlli doganali. Da tempo – riferisce una nota – gli operatori economici chiedevano un intervento in tal senso e lamentavano, in porti e aeroporti, ripetuti ritardi nello sdoganamento delle merci. Senza indebolire l’attenzione con cui effettuare i controlli nell’ambito del circuito doganale, da oggi si responsabilizzano maggiormente i funzionari addetti a tali attività, perché solo in presenza di indizi concreti, desumibili dalle diverse verifiche da compiere, si potranno contestare i rischi derivanti dallo svincolo delle merci. Si riduce, così, un’eccessiva discrezionalità in capo all’Adm che, sul territorio, applicava talvolta, in modo disomogeneo, la normativa. “E’ una circolare molto importante e attesa perché contribuisce a semplificare e razionalizzare il nostro lavoro a tutto vantaggio dell’utenza che, nel rispetto rigoroso della legge, ha diritto all’erogazione di un servizio pubblico essenziale efficiente e tempestivo. I controlli doganali vanno effettuati in modo scrupoloso ma tenendo a mente che dobbiamo eliminare lungaggini e storture inammissibili”, dichiara il direttore Alesse. (Com)