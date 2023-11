Innovazione: Sace entra nel metaverso con la prima Job Fair (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima Job Fair nel metaverso è stata realizzata in collaborazione con Coderblock, la tech company palermitana partita dalla Sicilia e nell'ultimo anno sbarcata anche a Miami per espandersi nel mercato statunitense. Nata nel 2015 con un innovativo spazio di lavoro condiviso per gestire e monitorare gruppi di lavoro in smart working all'interno del primo ufficio virtuale in 3D oggi, in seguito alle richieste del mercato, si è evoluta in una piattaforma online dedicata alla creazione di esperienze virtuali immersive per diventare un nuovo canale di marketing e lead generation per Pmi e grandi aziende. La tecnologia si è quindi sviluppata nella direzione del metaverso, con la creazione di un Open World virtuale gestito dagli utenti e costituito da terreni virtuali su cui costruire esperienze personalizzate. La piattaforma è accessibile online da desktop e tramite app mobile e prevede la creazione di una propria identità digitale, tramite il proprio avatar personalizzabile, di esperienze di gamification all'interno di ambienti virtuali realizzati in 3D con elementi e oggetti interagibili ed NPC (personaggi non giocanti) in grado di guidare l'intera journey. Questa iniziativa conferma l'impegno di People Care verso percorsi fuori dagli schemi, in linea con le migliori best practice del settore, per poter coinvolgere nuovi talenti e le proprie persone nei principali momenti, dall'ingresso in azienda, alla formazione. In questa direzione, SACE ha già sperimentato una modalità di apprendimento totalmente nuova e all'avanguardia come la didattica immersiva grazie alla piattaforma di tutoring linguistico online Fluentify. La creazione di un ambiente virtuale amichevole e l'interazione con oggetti tridimensionali, infatti, velocizzano la curva di apprendimento, agevolano la condivisione di informazioni e la riduzione delle distanze. (Com)